Santarém lidera ranking de denúncias de violência contra a mulher

Cerca de 200 mulheres foram atendidas pelo Centro de Referência Maria do Pará, em 2017. Bairros Santarenzinho e Diamantino lideram os casos.

O número de denúncias de violência contra a mulher em Santarém, oeste do Pará, é o maior entre os municípios paraenses, segundo o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O aumento das denúncias, segundo a promotora de Justiça Luziana Dantas, não significa que a violência ocorre com maior frequência, mas que as mulheres encontram apoio na rede de proteção para denunciar os agressores.

Dentro da rede proteção, desde 2011, Santarém conta com o Centro de Referência Maria do Pará, que além de auxiliar a vítima também presta apoio à família. No total, desde sua fundação, já foram realizados 1.661 atendimentos. Só em 2017, cerca de 200 mulheres foram atendidas de diversos pontos da cidade, mas Santarenzinho e Diamantino lideram os casos.

“No Centro Maria do Pará a vítima é atendida por uma equipe capacitada. Depois, ela recebe os direcionamentos das providências que devem ser adotadas. Isso tudo a ajuda a ter uma nova vida”, conta Diane Castro, coordenadora do Centro.

Atendimento Maria do Pará por bairro

Bairro Atendimentos

Santarenzinho 80

Diamantino 77

Nova República 72

Uruará 66

Aeroporto Velho 63

Apesar do número de vítimas ser grande, as denúncias expressam que a sociedade sabe que a Rede de Proteção à Mulher, no município, atua vigorosamente. “O ranking é baseado em números formais de denúncias. A mulher violentada passa por trabalhos que envolvem psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Existe toda uma estrutura que apoia e acolhe a vítima”, explica a promotora de Justiça da Violência Doméstica, Luziana Dantas.

A promotora explica ainda o crescimento de violência vem também de outros fatores. “Em Santarém há uma delegacia especializada para a mulher. Mas por outro lado, podemos analisar que o ranking revela o aumento do tráfico, o que também faz com que cresça o número de agressões”, disse.

Promotora de Justiça da Violência Doméstica, Luziana Dantas (Foto: Fábio Cadete/G1)

Existem várias maneiras e lugares, para registrar uma denúncia. A vítima pode ir à Delegacia Especializada, ir ao Ministério Público, e se preferir o anonimato pode ligar para o número 190.

