Santarém – Mais uma fuga em massa no presídio de Cucurunã

13 detentos fugiram por um túnel cavado no setor de triagem.

A insegurança na Penitenciária Silvio Hall de Moura (Cucurunã) está incontrolável, pois constantes fugas estão acontecendo e a população fica perplexa, com medo de ficar à mercê desses bandidos. Isso sem falar nos dois assassinatos com requintes de crueldade que aconteceram em menos de uma semana na casa penal de Santarém.

Na madrugada desta segunda-feira (19) mais uma fuga foi registrada em Cucurunã. Segundo informações, 13 presos do setor de triagem cavaram um túnel até o corredor de onde conseguiram pular para fora do presídio, dentre eles, três detentos do estado do Mato Grosso, que foram presos pela PM no município de Oriximiná.

Presos que não fugiram taparam o túnel com cimento

O túnel foi cavado dentro de uma das celas do setor de triagem, por onde os detentos fugiram. O curioso, é que os outros detentos que não fugiram tamparam o buraco cavado e depois rebocaram com cimento. Agora uma pergunta: Como esse cimento foi parar na cela, já que esse setor de triagem fica localizado no prédio novo, redcém in augurado, onde dizem que é de segurança máxima?

Um fato a destacar, é que a direção da Penitenciária não deixa o GTO entrar dentro desse setor de triagem para fazer revista, por isso que tudo tem dentro, como cimento, telefone celular, drogas, etc.

Agora, a população de Santarém já estava preocupada com a saída do indulto de Natal de vários detentos, piorou agora com a fuga desses 13 perigosos bandidos.

