Santarém mobiliza agentes para combater trabalho infantil

Alter do Chão: ação do MPT formará agentes contra trabalho infantil Foto:(Sidney Oliveira / Ag. Pará)

Um total de 581 pessoas serão treinadas na área urbana e rural do município

O Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Santarém, no Oeste do Pará, vão capacitar 581 pessoas para atuarem na identificação do trabalho infantil doméstico em regiões de Santarém. Agentes comunitários de saúde (ACSs) devem participar das capacitações. O objetivo é combater o trabalho infantil, prática proibida.

Desses, 243 agentes da região de Rios e Planalto, serão capacitados em dois dias, nesta quarta-feira (27) e na quinta-feira (28), de 8h às 17h. Outros 338 agentes de áreas urbanas serão capacitados nos dias 27 me 28 de março.

As equipes serão formadas com ajuda de pessoas das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti) e da mobilização da vigilância socioassistencial e planejamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras) da Prefeitura de Santarém.

Fonte:Redação integrada de O Liberal

