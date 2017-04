Santarém- Paciente ferido com faca foge do hospital após drenagem de tórax

Entenda Segundo boletim de ocorrência registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil no domingo, Minael foi esfaqueado nas costas quando participava de uma partida de futebol e começou uma confusão generalizada. A polícia trabalha para identificar o autor do esfaqueamento.

A Semsa disse ainda que, quando ocorrem casos semelhantes a este, é feito um registro no Livro de Ocorrência do Hospital Municipal e a assistente social da unidade é comunicada para os procedimentos necessários.

De acordo com a Secretaria de Saúde (Semsa), a direção do hospital apurou junto a outros pacientes da clínica médica masculina, que Minael deixou o leito onde estava internado ainda na noite de domingo.

O sumiço do paciente foi percebido pela direção do HMS na segunda-feira (3), quando buscava informações sobre o estado de saúde.

Vítima de esfaqueamento ocorrido na noite de domingo (2), em uma área de ocupação localizada às margens da avenida Fernando Guilhon, o jovem Minael Cardoso, de 23 anos, fugiu da clínica médica masculina, do Hospital Municipal em Santarém, oeste do Pará, horas depois de ter passado por procedimento de drenagem de tórax.

You May Also Like