Santarém-Pai é impedido de acompanhar esposa em trabalho de parto e é agredido a socos no PSM

Ronei Araújo estava levando roupas para a esposa e queria acompanhá-la, mas foi impedido por servidores do Pronto Socorro Municipal. Com as agressões ele teve o nariz quebrado. Ronei Araújo acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido (Foto: Daniele Gambôa/TV Tapajós)

Um homem identificado como Ronei Araújo foi agredido a socos na entrada do Pronto Socorro Municipal (PSM) de Santarém, no oeste do Pará, na manhã deste sábado (4) após ser impedido de acompanhar o parto da esposa. A Polícia Militar foi acionada.

De acordo com testemunhas, o casal chegou à unidade e a mulher passou pela porta que dá acesso ao setor obstétrico do hospital. Ao tentar acompanhar a esposa e levar roupas para a mãe e o bebê, o homem foi impedido por servidores mesmo alegando que a companheira tem esse direito garantido pela Lei Nº 11.108/2005.

Para registrar a situação, o homem pegou o celular e começou a filmar o impedimento feito pelos servidores. Enquanto ele filmava, um porteiro do PSM o agrediu com socos, quebrando o nariz de Ronei.

Após as agressões ele acionou a Polícia Militar e foi a 16ª Seccional de Polícia Civil registrar o caso.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que a direção do Pronto Socorro Municipal ainda está apurando o ocorrido na manhã deste sábado (4), na portaria do PSM.

A Semsa ressalta ainda, que se comprovada a agressão todas as medidas serão tomadas, uma vez que o PSM é porta aberta e preza pelo atendimento de qualidade, principalmente humanizado para com seus pacientes e acompanhantes.

Sancionada em 7 de abril de 2005, a Lei Nº 11.108 garante às mulheres em trabalho de parto o direito à presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O acompanhante deve ser indicado pela gestante.

Devido às reclamações relacionadas ao tempo de espera no atendimento geral da triagem do Pronto Socorro Municipal, as grávidas em trabalho de parto passaram a contar desde o dia 16 de outubro com uma entrada exclusiva na unidade hospitalar. Essa entrada hoje é feita pela Casa de Saúde da Mulher que funciona em anexo ao Hospital Municipal. Porém, a nova entrada funciona somente de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h. Aos finais de semana as grávidas são atendidas na mesma recepção dos demais pacientes, no Pronto Socorro Municipal.

Nova entrada para mulheres em trabalo de parto foi inaugurada no dia 16 de outubro (Foto: Reprodução/TV Tapajós)

A Casa de Saúde da Mulher fica localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Santa Clara. As pacientes passam por uma triagem na sala de acolhimento e logo após são encaminhadas para os devidos procedimentos na obstetrícia, dependendo do grau de vulnerabilidade de cada gestante.

Por Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

