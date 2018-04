Santarém possui apenas 17 pediatras para 1,2 milhão de habitantes, aponta pesquisa

Atendimento de pediatria no projeto Viva a Vida do STC em 2015 (Foto: Zé Rodrigues/Arquivo/TVTapajós)

A pesquisa é da Sociedade Paraense de Pediatria e leva em consideração todos as cidades do oeste do Pará. A carência de médicos é sentida principalmente pelos usuários do SUS.

A falta de médicos especialistas em pediatria – aqueles que estudam as crianças, é uma preocupação para as autoridades em Santarém, no Pará. A Sociedade de Pediatria aponta que são apenas 17 especialistas para 1,2 milhão de habitantes da região oeste do estado.

A pesquisa da Sociedade Paraense de Pediatria aponta que em todo o Pará são apenas 395 profissionais cadastrados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 17 profissionais para cada 100 mil habitantes.

A carência de médicos pediatras é sentida principalmente pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que buscam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), no Pronto Socorro Municipal (PSM) e Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Segundo a pediatra Luciana Milano, cuidar da saúde dos pequenos requer um aprofundamento maior do especialista. “A maioria das crianças são atendidas por clínicos gerais, que acabam, de certa forma, deixando escapar as peculiaridades da pediatria”, disse.

As condições de trabalho é um dos motivos que leva a pediatria ser uma área pouco atrativa. Outro fator são os vínculos criados nos estados onde os médicos fazem a especialização. Médicos residentes já apostam em mão de obra especializada para o público infantil.

Mãe de três filhos, a doméstica Lauren Portela diz que prefere sempre um pediatra e uma orientação especializada. “A gente tem aquela dúvida e a gente tem um profissional que nos dar segurança, principalmente aos filhos, é muito importante”, afirma.

Formar novos residentes em Santarém e municípios do oeste paraense é um dos desafios. Santarém é a principal cidade a oferecer condições para médicos, porém é necessário investimentos em hospitais e suporte técnico para que o profissional possa atuar.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...