Santarém-PRF discute melhorias para estrutura do posto

Reunião aconteceu no posto da PRF na tarde desta quarta-feira (19), debateu questões internas e sobre problemas de tráfego no trecho não asfaltado da BR 163.

Em reunião realizada na tarde desta quarta-feira (19), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santarém, no oeste do Pará, com a presença do diretor geral da PRF, Renato Borges, foram debatidas melhorias que se fazem necessárias na estrutura do posto local, que fica localizado às margens da BR 163, bem como o número de agentes. Os policiais rodoviários querem a construção de um de novo posto da PRF. O atual, é o único do Brasil, construído em madeira. No encontro, questões relacionadas aos problemas de tráfego na BR 163 também foram abordados.

A proposta da comitiva é passar três dias na região verificando os problemas pontuais da rodovia que liga Santarém à região Centro-Oeste, mapear as áreas mais afetadas pelos buracos e atoleiros e ouvir as demandas dos agentes locais. A comitiva passará ainda pelos municípios de Trairão, Altamira e Marabá.

Lama e Atoleiro

As péssimas condições da rodovia federal BR-163 (Santarém-Cuiabá) têm deixado caminhoneiros e motoristas numa situação cada vez mais crítica. Dezenas de carretas estão paradas em trechos repletos de atoleiros e buracos. As fortes e intensas chuvas do inverno amazônico, têm castigado os municípios do Pará neste início de 2017.

O transporte de grãos entre o Mato Grosso e o porto de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará, amarga prejuízos. Os caminhoneiros não conseguem seguir viagem e muitos perderam suas cargas na estrada.

Em pelo menos 240 quilômetros de estrada de terra a sinalização é precária e vários atoleiros se formam no período de chuvas. A rodovia é uma importante rota de escoamento de grãos produzidos no estado do Mato Grosso.

