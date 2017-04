Santarém- Profissionais da saúde recebem capacitação sobre aleitamento materno

Atuação dos profissionais deve ocorrer no momento inicial após o nascimento. Oficinas ocorreram durante uma semana e terminaram na quarta-feira (13).

Profissionais que atuam na rede de saúde em Santarém, no oeste do Pará, receberam uma capacitação que visa melhorar o atendimento às mulheres que estão vivendo um momento especial, a fase do aleitamento materno. A oficina fez parte de uma programação da Secretaria Estadual de Saúde (Sespa), durou uma semana e foi finalizada na quarta-feira (13).

As atividades foram realizadas em hospitais reconhecidos oficialmente como Amigos da Criança. Ao todo, no estado são 11 hospitais. De acordo com a nutricionista Rilda Jati, essas ações contribuem para a formação e atualização profissional. “A equipe tem que ter confiança no momento que vai ajudar e apoiar essa mulher, no momento do parto para fazer a criança mamar nos primeiros 30 minutos, e que ela tenha contato pele a pele para criar um vínculo”, disse.

Para a coordenadora estadual da saúde da criança, Margareth Carneiro, a atuação dos profissionais vai ser relacionada às técnicas de como lidar com amamentação. Segundo ela, todos os participantes estão aptos para fazer esse trabalho. “Apenas uma quantidade de 15 a 20% [de mulheres] tem complicações, como não sabemos quem vai ter problemas temos que ter um ambiente hospitalar para dar assistência”, enfatizou.

