Santarém recebe 16 leitos de UTI e gastará R$ 2,2 milhões.

Leitos estão no Hospital Regional, sendo 13 novos leitos de UTI Adulto e mais três leitos de UTI Neonatal

Foto: Cristino Martins – Santarém, no oeste paraense, teve aumento na quantidade de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). O Hospital Regional do Baixo Amazonas Doutor Waldemar Penna recebeu 16 novos leitos, sendo 13 novos leitos de UTI Adulto e mais três leitos de UTI Neonatal.

A Portaria nº 2.581 do Ministério da Saúde, publicada em 30/11/2016, inferiu que os leitos já estão habilitados para uso. O investimento financeiro total que o hospital terá de fazer para manter todos os leitos gira em torno de R$ 2,2 milhões ao ano.

Atualmente, o Hospital Regional conta com sete leitos de UTI Adulto e sete leitos de UTI Pediátrica habilitados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com as novas habilitações serão 20 leitos de UTI Adulto e dez leitos de UTI Pediátrica. A unidade pertence ao Governo do Pará e atende cerca de 1.1 milhão de pessoas de 20 municípios do oeste do Estado, é também um dos hospitais regionais que mais agrega especialidades de alta complexidade no Norte do país.

Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, fortalecer a rede hospitalar que atende pelo SUS é fundamental. “Os repasses federais dão sustentação a maior parte dos atendimentos à população nesses hospitais, em Santarém o reforço vai para UTIs na intenção de cobrir o maior número possível de demandas de adultos e até de recém-nascidos, no caso específico das UTIs neonatal”, reforçou Barros.

O recurso total pertence ao Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e será incorporado ao limite financeiro destinado à Atenção de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) do estado do Pará e do município de Santarém, respectivamente: R$ 1,8 milhões para UTI Adulto e R$ 419 mil para UTI Neonatal. O total do montante será repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, em parcelas mensais para o Fundo Estadual de Saúde do Pará.

O Teto MAC, principal rubrica de custeio do Ministério da Saúde, repassada de forma automática e regular, é o responsável pelo pagamento de procedimentos como consultas, exames, internações e cirurgias. O repasse será feito pelo Fundo Nacional de Saúde, em parcelas mensais para o Fundo Estadual de Saúde do Pará.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...