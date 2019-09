Santarém registra noite sangrenta com três mortes violentas

(Foto:Reprodução Reprodução)-A madrugada deste domingo (1º) foi violenta em Santarém , oeste paraense. Três mortes foram registrados na cidade.

De acordo com a policia, a primeira morte ocorreu no Residencial Salvação, onde o enteado matou o padrasto. Genilson da Silva chegou da madrugada em casa e o padrasto foi chamar atenção dele para que não fizesse mais isso outra vez. O enteado não teria gostado e isso acabou gerando uma discussão. Genilson, então, teria atirado na cabeça do padrasto, identificado como Odinel de Vasconcelos da Silva. O suspeito fugiu logo após cometer o crime e agora esta sendo procurado pela polícia.

A segunda morte aconteceu na avenida Rosa Passos, no bairro da Prainha, onde dois suspeitos foram realizar um assalto e acabaram sendo alvejados por vários disparos. Segundo as autoridades, as duas vítimas estavam assaltando carros que passavam pela avenida. Quando um veículo parou eles se aproximaram para anunciar o roubo, e em seguida o condutor de dentro do carro atirou contra os dois assaltantes e fugiu. Os assaltantes alvejados e caíram da moto, ambos ainda receberam atendimentos médico do Samu no local, mas um deles, identificado como Bruno Ricardo, não resistiu aos ferimentos. O outro criminoso ainda não identificado está em estado grave no PSM de Santarém.

Já a terceira morte ocorrida por acidente entre moto e carro na comunidade de Jacamim em Santarém. De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. O Samu chegou a ser acionado e ao chegarem no local constatou-se que o motociclista, identificado como Jack Lima Castro, já estava morto. O Centro de Pericias Cientificas (CPC) foi acionado para fazer a remoção do corpo que agora vai passar por perícia e posteriormente ser entregue aos familiares.

