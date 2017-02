Santarém sedia o encontro de Magistrados do estado do Pará

Encontro está sendo realizado na sexta (10) e sábado (11) no Fórum.

Evento visa o aperfeiçoamento técnico e científico dos juízes.

O município de Santarém, no oeste do Pará, recebe nesta sexta-feira (10) e sábado (11), a Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa) para a realização do Encontro de Magistrados Paraenses com a nova diretoria da associação dos juízes. O evento está sendo realizado no fórum de justiça de Santarém e conta com a presença do presidente do Tribunal de Justiça (TJ-PA), que abre o encontro.

Este é o primeiro evento realizado no Pará, após a posse da nova diretoria. A ideia do encontro do evento é apresentar os membros da nova gestão e formular políticas que visem assegurar o preparo e o aperfeiçoamento técnico científico dos juízes da região.

A nova gestão tem à frente o juiz santareno Sílvio César Santos Maria que considera importante a realização do evento, para discutir temas ligados ao novo código do processo civil e a saúde dos magistrados.

Os juízes que atuam no oeste da região têm uma grande responsabilidade em relação a demanda de processos no judiciário, e esse tem sido um dos assuntos abordados no evento e as gestões buscam dar apoio aos magistrados, com intuito de colaborar para a realização de um trabalho melhor.

Programação

O encontro pretende apresentar as metas de plano de gestão para o biênio 2017-2019 com a Comarca pretende.Também serão tratados temas como relacionamento entre advogados e a magistratura paraense.

No auditório do Fórum de Santarém serão tratadas as seguintes temáticas: Processo Eletrônico; “Novo CPC, um código para Juízes ou Advogados? ”; “Violência de Gênero e a Jurisprudência Strasbourguesa: Discurso dos Direitos Humanos”; “O Modelo Constitucional do Novo Processo Civil Brasileiro e a atuação do Magistrado de Primeiro Grau”.

