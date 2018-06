Santarém sedia pela primeira vez sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Sessão do Pleno do TRE realizado em Santarém, no oeste do Pará nesta segunda-feira (4) (Foto: Marilha Maia/G1)

Em virtude do Seminário Eleitoral que ocorrerá amanhã (5) em Santarém, os desembargadores decidiram realizar os julgamentos no município.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) realizou, pela primeira vez em Santarém, no oeste do Pará, uma sessão do Pleno. A sessão ocorreu no Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves, na manhã desta segunda-feira (4).

Em regra, as sessões ocorrem em Belém, no Pará, sempre às terças e quintas, mas em virtude do Seminário Eleitoral que ocorrerá nesta terça-feira (5) em Santarém, os desembargadores decidiram realizar os julgamentos no município.

Foram julgados dez processos envolvendo recursos de candidatos de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra.

Segundo a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, o objetivo a sessão foi mostrar aos cidadãos como são realizadas as sessões na capital. “Tivemos a oportunidade de fazer uma sessão pública aqui, mostrando o que ocorre lá no TRE para mostrar ao povo santareno que nós, a Justiça Eleitoral, estamos contanto com todos nessa conscientização do voto”, disse.

Atualmente o pleno do TRE/PA é composto pelos desembargadores titulares Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Vice-presidente e Corregedor), Arthur Pinheiro Chaves, Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, Altemar da Silva Paes, Luzimara Costa Moura e Alexandre Buchacra, além dos substitutos, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Lucyana Said Daibes Pereira, Álvaro José Norat de Vasconcelos e Edmar Silva Pereira.

