Santarém sediará curso internacional de neurocirurgia pediátrica

O curso é uma atividade de educação continuada e disseminadora de conhecimentos e da prática neurocirúrgica segura.

Um auditório de Selva na comunidade Carapanari, em Santarém, oeste do Pará, receberá no período de 10 a 12 de agosto, alguns dos maiores especialistas em neurocirurgia da América Latina, no curso internacional de neurocirurgia pediátrica. O evento é uma realização da Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica (ISPN) em conjunto com a Federação Latino-Americana das Sociedades de Neurocirurgia (Flanc).

Médicos e estudantes de medicina devem participar do curso que terá início do dia 10 de agosto com exposição do médico Erick Jennings sobre patologias neurocirúrgicas em uma tribo de recente contato na Amazônia.

Segundo a organização do evento, o curso é uma atividade de educação continuada e disseminadora de conhecimentos e da prática neurocirúrgica segura. Apenas dois cursos desse tipo são realizados anualmente na América Latina. O primeiro deste ano aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, e o segundo, em Santarém.

“Temos a compreensão de que isso é um investimento em educação, não uma despesa, e que vai garantir um retorno muito bom, por meio de melhores práticas e mais segurança em saúde para as nossas crianças”, afirma o neurocirurgião Erik Jennings, organizador local do evento.

A ideia é promover o conhecimento no interior da Amazônia, considerando que, apesar dos avanços tecnológicos e da disseminação do conhecimento científico médico, grande parte da comunidade neurocirúrgica não tem acesso direto aos núcleos acadêmicos que produzem tais conhecimentos. Essa dificuldade se ressalta ainda mais na região Amazônica, onde existe um vasto território com poucos centros formadores e produtores de conhecimento.

Será também uma oportunidade para que os professores convidados e demais participantes estrangeiros possam conhecer um pouco mais da região e da cultura Amazônica.

Os debates, palestras e exposições do dia 11, abordarão “Malformações e deformações cranianas” e “Tumores”. E no dia 12, o evento encerrará com atualização sobre “Hidrocefalia” e “Disrafismo Espinhal”.

São parceiros na realização do evento, o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), e o governo do Pará.

As inscrições devem ser feitas pelo site ispn-flanc2017.com. O curso será realizado no auditório Selva, da Casa do Saulo, a 20 quilômetros do centro da cidade.

