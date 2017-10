Santarém- Segurança de bar é assassinada após retirar mulher de festa

A segurança Glaucia Emília Barroso, 35 anos, foi morta na madrugada deste sábado (7), no bar que ela trabalhava, na avenida Castelo Branco, no bairro Interventoria, em Santarém, oeste paraense.

De acordo com informações levantadas pela polícia no local, ela teria pedido a uma mulher que saísse da festa, após ter se envolvido em uma confusão com outros clientes.

Do lado de fora, a mulher teria atacado a vítima, provocando uma perfuração na região do tórax. Segundo o Pronto Socorro Municipal, Gláucia deu entrada com um ferimento provocado por arma branca.

A mulher foi levada para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, mas foi liberada após prestar depoimento.

