Santarém será sede da fase oeste do Campeonato Paraense de Handebol

Jogos serão realizados no período de 20 a 23 de julho. Os dois primeiros colocados da categoria adulto garantem vaga na final, em dezembro

Nove equipes da região oeste do Pará se preparam para a disputa da fase oeste do Campeonato Paraense de Handebol, que será sediado em Santarém de 20 a 23 de julho. Os jogos serão realizados no ginásio da Cidadania e no ginásio da Universidade do Estado do Pará (UEPA).

Além das três equipes de Santarém – Gênesis, Tupã e Panteras – estão confirmados na competição o Monte Alegre, Gama de Altamira, Rancing de Porto de Moz, Itaituba Handebol Clube, Handebol Almerim e o Kikão, de Placas.

As equipes estão divididas em categorias, sendo: Juvenil e Júnior (masculino) e Adulto (masculino e feminino). Os jogos serão realizados sempre a partir das 8h da manhã.

Os dois primeiros colocados da categoria adulto (masculino e feminino) se classificam para a final do Campeonato Paraense de Handebol, que tem previsão para ser realizada em dezembro. Os vencedores receberão troféus.

Fonte: G1 Santarém.

