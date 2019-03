Santarém será sede do governo do Pará por três dias em projeto itinerante

Helder Barbalho durante ato de posse em Santarém — Foto: Henrique Pimentel/TV Tapajós

Município recebe o projeto nos dias 20, 21 e 22 de março. Objetivo é discutir e debater questões do oeste do Pará com a população.

Pará O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou pelas redes sociais que Santarém, no oeste do estado, será o primeiro município do Pará a receber o projeto do Governo itinerante. A transferência ocorrerá de 20 a 22 de março.