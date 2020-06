Santarém tem 2.851 casos positivos de covid-19; número de mortos chega a 153

Teste rápido para detecção do coronavírus — Foto: Wellington Carvalho/Futura Press/Estadão Conteúdo

Segundo o boletim da Semsa, são 2.504 pessoas recuperadas, 1.222 casos negativos, 82 em análise e 12.295 monitorados já recuperados.

De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Santarém, no oeste paraense, divulgado no domingo (14), às 20h30, chega a 2.851 o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, com 153 mortes. Essa atualização acrescenta 64 novos casos positivos da doença, todos por meio de testes rápidos.

São 3.955 pessoas sendo monitoradas, 2.504 casos recuperados, 1.222 resultados negativos, 82 em análise e 12.295 monitorados já recuperados.

A Prefeitura recomenda que para evitar que mais pessoas sejam contaminadas pelo vírus é necessário respeitar o isolamento social e se precisar sair de casa, que use a máscara de proteção facial. As medidas de higiene são fundamentais no combate a doença.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...