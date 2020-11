Santarém terá Centro Integrado Regional para monitoramento no dia das eleições municipais — Foto: Segup/Divulgação

Ações serão intensificadas a partir do próximo dia 13 até 29 deste mês, caso haja segundo turno.

Para dar mais segurança durante o pleito eleitoral, órgãos da segurança pública terão um Centro Integrado Regional em Santarém, no oeste do Pará, para monitorar as ocorrências e otimizar atendimento aos chamados em 15 de novembro, dia de votação nas eleições 2020.

O centro também vai funcionar para acompanhar o cumprimento de medidas preventivas contra covid-19. As atividades no Centro Integrado, que terá polos em outros 13 municípios paraenses, também ocorrerão no dia 29 de novembro, data de um eventual segundo turno.

“Nós estamos com a novidade na operação dos Centros Integrados de Comando e Controle regionalizados, não só em Belém, como sempre houve, mas também em várias regiões do Pará que poderão facilitar a interlocução entre os órgãos, a decisão e a execução do que for necessário”, ressaltou Ualame Machado, secretário de segurança pública do Pará.

As ações começarão às 6h monitorando a movimentação em locais de votação e no entorno, principais vias públicas e espaços onde ocorrerá, por exemplo, a apuração da eleição, em cada região. O trabalho só encerrará após a consolidação dos resultados eleitorais.

Os Centros Integrados vão reunir representantes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito (Detran), Grupamentos aéreo e fluvial, e de outras instituições como Guardas Municipais, concessionária de energia elétrica e Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Forças Armadas, Defesa Civil do Estado e Municípios, Secretaria de Saúde Pública estadual e municipais, agências de trânsito das localidade, Exército e Polícia Federal.

Cada município, independente de ter ou não o Centro Integrado, contará com um ponto focal: oficiais da Polícia Militar ou delegados da Polícia Civil ficarão responsáveis por alimentar o sistema integrado com informações.

Por G1 Santarém — Pará

