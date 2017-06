Santarém terá posto de atendimento do INSS

Os primeiros atendimentos devem acontecer a partir do dia 3 de julho de 2017

A Secretária de Estado de Administração, Alice Viana, assinou nesta terça-feira (13), em Santarém, um termo de cooperação entre a Secretaria de Administração do Pará (SEAD) e a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).O termo estabelece a implantação de um posto de atendimento da agência do INSS no prédio da Estação Cidadania do município.

A expectativa é atender 60 segurados ao dia, pois o serviço vai contar com três servidores do INSS e trará mais conforto para a população de Santarém que hoje conta apenas com uma agência.

Após a assinatura do termo, o próximo passo será a logística do setor e a capacitação de servidores da Estação Cidadania que são lotados na triagem, para que se adequem da melhor forma ao atendimento previdenciário. Todos os serviços serão feitos no posto de auto atendimento, exceto benefícios e perícias médicas.

Os primeiros atendimentos devem acontecer a partir do dia 3 de julho de 2017, no horário das 08 às 14 horas, de segunda à sexta- feira.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...