Santarém ultrapassa marca de 8 mil infectados pelo coronavírus; número de mortos chega a 345

Testes rápidos para detecção de anticorpos do novo coronavírus — Foto: Agência Santarém/Divulgação

Dos 8.005 casos confirmados de covid-19, 7.177 estão recuperados, 51 pacientes estão internados e 432 pessoas estão em isolamento domiciliar.

De acordo com o boletim da covid-19 publicado na noite de quarta-feira (12), nas redes sociais, há 8.005 casos confirmados no município. A nova atualização acrescentou 38 novos casos positivos nas últimas 24h, dois por PCR, oito por sorologia/Labimol, nove por clínica epidemiológica, um por exame clínico imagem e o restante através de testes rápidos.

Dos 8.005 casos confirmados de covid-19, 7.177 estão recuperados, 51 pacientes estão internados e 432 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Ainda segundo o boletim, 345 morreram em decorrência da doença, 6.028 testaram negativo, 100 casos estão em análise, 1.609 pessoas foram notificadas/monitoradas e 30.518 monitorados já estão recuperados.

A Prefeitura reforça que o isolamento social, as medidas de higiene e de etiqueta social são fundamentais no combate ao novo Coronavírus. Lave sempre as mãos, use máscaras e só saia de casa se for preciso.

Por: G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...