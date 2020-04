Santarém vai recorrer contra decisão que permite voos de Manaus ao Pará

Os serviços vão garantir a manutenção dos níveis de segurança operacional nos procedimentos de pousos e decolagens. (Foto:Divulgação)

Prefeitura disse que decisão da Justiça Federal deixa população vulnerável ao coronavírus

A Prefeitura de Santarém confirmou que vai recorrer da decisão judicial da Justiça Federal, divulgada no fim da noite desta terça (22), às 21h45, indeferindo o pedido de cancelamento dos voos oriundos de Manaus (AM) com destino à região.

Ao ajuizar a ação com pedido de urgência, na tarde de ontem (21), a Prefeitura de Santarém argumentou que o poder municipal entende que “a população de Santarém e do Estado do Pará fica vulnerável à disseminação do novo coronavírus, haja vista que o estado vizinho vive um colapso em sua rede pública de saúde pela grande quantidade de casos da covid-19”.

Os voos para Santarém haviam sido suspensos no final do mês de março, em razão da pandemia do novo coronavírus. Recentemente, a companhia Azul Linhas Aéreas começou a anunciar a retomada dos voos, começando por Manaus.

Na Justiça

A decisão da juíza plantonista Lucyana Said Daibes Pereira manteve os voos da Azul e autorizou que o município instale barreiras sanitárias juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) no aeroporto para avaliação e monitoramento dos passageiros que desembarcarem. “Inclusive procedendo ao isolamento e quarentena nos casos suspeitos ou confirmados, bem como determinação compulsória de testes laboratoriais e exames médicos”, detalhou a decisão.

A Prefeitura de Santarém disse que espera conseguir na manhã desta quarta-feira, 22, obter em grau de recurso a suspensão dos efeitos da decisão. “Dessa forma, o cancelamento do voo da empresa Azul, que está agendado para as 11h45”, disse o município em nota.

Por:Redação integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...