Santarém-Vereador é denunciado na Polícia por abuso de poder

O vereador Alaércio Cardoso (PRP) ou Alaércio DrogaMil, foi denunciado na Seccional de Polícia Civil de Santarém, na tarde de sexta-feira, dia 10, depois de se envolver em uma confusão no trânsito que aconteceu na Avenida São Sebastião, entre as travessas Agripina de Matos e Luiz Barbosa, no bairro de Fátima, em Santarém.

Segundo o BO registrado na Seccional de Polícia, pelo instrutor de trânsito Adson Brito da Silva, ele estava com uma aluna na referida Avenida, quando a mesma fez uma manobra no momento em que o Vereador ia passando em seu carro. O mesmo não gostou, saiu do carro e começou a xingar o instrutor da Autoescola com as seguintes palavras: “TU TÁ ENSINANDO ERRADO, TU É BURRO, TU NÃO SABE ENSINAR”. No mesmo instante, o Vereador trancou o veículo da Autoescola, tomou o celular de Adson da Silva, evadiu-se do local, levando o aparelho do instrutor da Autoescola. O caso está sendo investigado pelo delegado Herbert farias Junior.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Considerando o incidente de trânsito envolvendo o vereador Alaércio DrogaMil, na tarde da última sexta- feira, 10/03, que gerou transtorno para ambas as partes, o mesmo vem esclarecer sobre o acontecido.

O vereador explica que em situações de trânsito ânimos podem ser exaltados e pede desculpas por qualquer mal entendido gerado. Sua única preocupação foi a possibilidade de acontecer um acidente de maior proporção diante de uma manobra mal sucedida da aluna, por isso chamou a atenção do instrutor que no momento se sentiu ofendido.

Alaércio reitera seus pedidos de desculpas e afirma lutar por um trânsito mais seguro e humanizado para Santarém.

