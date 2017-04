Santarém- Vigilância Sanitária fiscaliza venda de peixe em feiras e mercados

A intenção é orientar sobre normas de higiene e garantir o pescado de qualidade aos consumidores. Vendedores comemoram as vendas.

A Semana Santa tem movimentado feiras e mercados de peixe em Santarém, no oeste paraense. Para garantir qualidade na venda do pescado, a Vigilância Sanitária está reforçando as ações de fiscalização nos 10 pontos de vendas, incluindo a Feira do Pescado e Feira do Peixe. A intenção é orientar principalmente sobre normas de higiene e garantir o pescado de qualidade.

A ação da Vigilância começou na manhã desta quarta-feira (12) na área do Mercadão 2000, Feira do Tablado e Feira do Pescado, na Av. Tapajós e está programada para ocorrer até quinta-feira (13). De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), ao menos 50 toneladas de peixe devem ser comercializadas.

O preço do quilo do pescado varia entre R$ 8 e R$ 12 dependendo da espécie. O vendedor Francisco Farias aproveita a Semana Santa para obter lucro e comemora a alta procura pelo pescado. “O curimatã, tambaqui e mapará são os peixes mais procurados aqui na feira”, disse.

A dona de casa Nina Razera aproveitou a quarta-feira para ir em busca do pescado. Ela diz manter a tradição na Semana Santa. “O preço está bom, acessível. Todo ano a gente come peixe. O mais bonito a gente leva. O peixe muito gelado sai fora do padrão, do sabor”, destacou.

O período da Semana Santa é considerado sagrado pelos cristãos do mundo todo, pois relembra a crucificação de Jesus e sua morte. Nesse período, fiéis fazem o jejum e deixam de consumir carne. A alimentação é a base de peixe. A Sexta-Feira Santa é marcada por orações, espetáculos sacros e atividades e várias igrejas da região.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...