Santarém-Vítimas de acidente com ultraleve permanecem internadas

Pacientes aguardam procedimentos e não possuem previsão de alta médica.

Homem que conduzia aeronave morreu ao dar entrada no hospital.

Quatro vítimas da queda de um ultraleve no bairro Maracanã em Santarém, oeste do Pará, permanecem internadas no Hospital Municipal. Segundo o Boletim Médico divulgado pela Secretaria de Saúde (Semsa), os pacientes ainda aguardam a realização de procedimentos e não possuem previsão de alta médica. O homem que conduzia a aeronave, Jucélio Aguiar Fontenele, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.

Queda de Ultraleve

Um ultraleve (avião de pequeno porte) caiu na tarde desta quinta feira (9) no bairro Maracanã. Segundo informações do Corpo de Bombeiros repassadas ao G1, pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Outras quatro vítimas também foram levadas ao Hospital e duas, que tiveram escoriações leves, não precisaram ser internadas.

O avião atingiu uma casa por volta das 17h40. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Pronto Socoro Municipal (PSM).

Segundo o morador, Ademar da Silva Santana, que mora em frente à casa onde o avião caiu, em questão de segundos o ultraleve fez alguns giros e caiu. “Ele (avião) inclinou, inclinou e desceu de uma vez.”, contou.

O trânsito foi alterado nas ruas próximas ao acidente. As causas da queda devem ser apuradas.

