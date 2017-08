Santareno é convocado para competição internacional de Kitesurf no Ceará

Adeilson Miranda será o único representante do estado do Pará no evento que contará com a participação de atletas de vários países

Cerca de 40 velejadores do Brasil e outros países devem participar do “Surf sem fim” que vai acontecer em novembro no Ceará, entre eles, Adeilson Miranda. O velejador santareno recebeu a convocação da Associação Brasileira de Kitesurf (ABK) e deverá ser o único atleta do estado do Pará na competição.

Adeilson Miranda vai disputar a competição na categoria Kitewave, ou “Kite nas Ondas”, como é conhecido. O atleta santareno já participou de vários eventos no Brasil e outros países, como África e Peru. Recentemente Adeilson participou de um evento no Rio de Janeiro e foi premiado com a carteira internacional de Kite, possibilitando velejar em mares estrangeiros.

Após 17 anos morando fora de Santarém, Adeilson retorna para a cidade e tem a missão de representá-la no evento que contará com a participação de campeões mundiais.

– Comecei andando de skate, desde os 12 anos, quando ainda morava em Santarém. Fui embora aos 17, morei em algumas cidades do Brasil. Até que em Fortaleza, conhecida como o Havaí do Kite surfe, me aperfeiçoei e comecei a viajar o mundo atrás das melhores ondas e ventos– contou Adeilson.

Além de atleta, Adeilson se divide em outras atividades. O santareno é engenheiro, professor e empresário no ramo da construção civil.

A data do “Surf Sem fim 2017” deverá ser divulgada nos próximos dias, mas Adeilson já tem um cronograma de treinos para a competição.

– A competição é muito longa, segunda começo os treinamentos físicos e devo ir para o Ceará com bastante antecedência para fazer os treinamentos no mar – completou.

