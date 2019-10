Santareno é uma das vítimas fatais da tragédia em Boa Vista, Roraima

Explosão em caminhão carregado com oxigênio resultou na morte de quatro pessoas

Emanoel Batista Silva tinha 61 anos e estava no local na hora das explosões

O trabalhador Emanoel Batista Silva, de 61 anos, natural de Santarém, no oeste do Pará, funcionário da empresa Oxigênio Centro Norte, localizada no bairro São Vicente, em Boa Vista, Roraima, foi uma das quatro vítimas fatais da explosão de um caminhão que aconteceu na manhã desta terça-feira (15). Emanoel era vendedor da empresa e estava no local na hora da explosão.

Emanoel trabalhava em Boa Vista há 35 anos, nasceu em Santarém no bairro Santa Clara, na Travessa Moraes Sarmento; era casado com Jucideia Cunha de Almeida.

A família confirmou a morte de Emanoel. Segundo Cica Picota, cunhado da vítima, um caminhão estava carregando oxigênio para levar para um hospital, quando aconteceu a explosão. Na ocasião, quatro pessoas morreram, entre os quais, Emanoel Batista Silva, que antes de se mudar para Boa Vista, trabalhou em várias lojas de peças de carro em Santarém, entre as quais a loja do pai do vereador Paulo Gasolina, ”Santa Maria”, localizada na Av. Rui Barbosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram três explosões que aconteceram na empresa de gás. Três das vítimas fatais eram funcionários da empresa e outra era cliente. Também duas mulheres focaram feridas e foram socorridas pelos Bombeiros e levadas ao hospital, somente com ferimentos leves.

Até o momento a família não sabe onde o corpo será sepultado. Emanoel teve dois filhos, ambos com curso superior (um jornalista e outro advogado), também criava uma sobrinha que se formou em fisioterapia.

