Santareno vai disputar sul-americano de Muay Thai, no Rio Grande do Sul

O lutador Breno Corrêa, será o representante de Santarém na edição sul-americana do Fronteira Fight Championship. O evento será realizado no sábado (26) no município Santa Vitória do Palmar, localizado a 504 km da capital do Rio Grande do Sul.

Breno embarcou para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (23) e antes da competição vai realizar treinos em academias no município da disputa. O atleta vai competir na categoria meio pesado.

Para a viagem, o santareno teve que contar com o apoio de parceiros, além de organizar feijoadas e rifas para cobrir os custos com a competição. Vão participar da competição atletas do Uruguai, Argentina, Equador, Paraguai, Chile, além dos brasileiros.

Por GloboEsporte.comSantarém, PA

