Santo André 0 x 1 Santos: Copete marca e Peixe fica muito perto da classificação

Com gol de Copete, o Santos venceu o Santo André neste sábado (25), no estádio Bruno José Daniel, e ficou muito próximo de garantir a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Com 19 pontos e na liderança do Grupo D, o Peixe pode ter sua vaga selada ainda hoje caso o Mirassol não vença o Novorizontino, que será o último adversário do Alvinegro praiano na fase de grupos.

Apesar do resultado positivo, o Peixe voltou a mostrar dificuldades. Na primeira etapa, as duas equipes pouco conseguiram criar e foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Com Vladimir Hernández no lugar de Bueno e depois Copete na vaga de Bruno Henrique, o Santos melhorou e chegou ao tento do triunfo com o atacante marcando de cabeça após cruzamento de Lucas Lima aos 30 minutos do segundo tempo.

Com a derrota, o Santo André segue com 11 pontos. Na última rodada, contra o Audax, o Ramalhão terá confronto direto contra a degola.

POr OGoal

