Santo André perde para o Botafogo-SP e segue na zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo) – Jogando em casa, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André perdeu para Botafogo-SP e não conseguiu melhorar sua situação no Campeonato Paulista. A partida válida 10ª rodada terminou em 1 a 0, com gol de Lucas Taylor. Com o resultado deste sábado, o Ramalhão permanece com oito pontos, segue na zona de rebaixamento e na quarta colocação do grupo B. Já o Fogão vai a 15 pontos e continua na segunda colocação do grupo D.

A partida começou agitada, com as duas equipes chegando ao ataque. Contudo, nenhum dos clubes aproveitou suas oportunidades. Primeiro Suéliton chutou muito mal com um minuto no relógio. Como resposta dos visitantes, Diones arriscou da intermediária, mas parou em Neneca.

O jogo continuou bastante morno e o Botafogo-SP conseguiu criar uma boa chance de abrir o placar aos 32. Dodô recebeu a bola na direita, demorou para cruzar e mandou a bola por cima dos atacantes. Danielzinho recuperou e passou para Diones, que não fez um bom arremate.

Aos 43, o Santo André criou sua melhor oportunidade. Walterson recebeu pela direita, aproveitou que a defesa abriu e finalizou, forçando Tiago Cardoso fazer uma bela defesa. Minutos depois, João Lucas bateu a falta e o goleiro do time de Ribeirão Preto fez a defesa em dois tempos.

O Botafogo-SP voltou bem para a segunda etapa e explorou bastante o lado esquerdo. Aos dois, Mascarenhas avançou e cruzou no meio dos marcadores, mas Neneca fez a defesa. Logo em seguida, ele fez um cruzamento e Domingos mergulhou para cortar e afastar o perigo.

O time da casa voltou ao ataque aos 27. Aloísio fez arremate no contra-ataque, no entanto errou o chute. Um minuto depois, meia arriscou de longe e Tiago Cardoso fez a defesa. A Pantera Negra fez uma boa jogada aos 39 minutos. Após troca de passes. o lateral Lucas Taylor arrancou pelo meio de campo, entretanto finalizou para fora da meta do Ramalhão.

Os mandantes até tentaram um abafa nos últimos minutos, porém quem fez o gol foi o Botafogo-SP, aos 42. Em contra-ataque, Dodô passou para Lucas Taylor, que apareceu livre pelo lado direito da área e mandou uma bomba, sem chances para Neneca.

Aos 48 minutos, Domingos recebeu o cartão vermelho após dar carrinho e acertar a cara de Tiago Cardoso.

Na 11ª rodada, o Santo André irá visitar o Linense na quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), no Ginásio Gilbertão. Por sua vez, o Botafogo-SP irá encarar o São Caetano na quinta-feira, às 19h15, no Anacleto Campanella.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...