Santos bate o Vitória e segue sonhando com título

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) – Foi no sufoco, mas o Santos conseguiu manter-se na cola do Palmeiras. Apesar de estar lutando contra o rebaixamento, o Vitória foi para cima do Peixe e quase saiu da Vila Belmiro com um bom resultado na bagagem. Porém, a equipe de Dorival Júnior contou com a estrela de Lucas Lima, Copete e Ricardo Oliveira para vencer por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, e seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro.

Na primeira etapa, Lucas Lima tocou para Copete abrir o placar. Na segunda etapa, o Rubro-Negro Baiano empatou com o também inspirado Marinho. Porém, Ricardo Oliveira desempatou em cobrança de pênalti, após nova jogada entre o camisa 10 e o colombiano. Para coroar a boa apresentação, Copete ainda marcou mais. No final, Serginho, ex-Santos, descontou, mas não evitou a vitória santista.

O triunfo fez o Peixe alcançar uma marca inédita neste Brasileirão. Pela primeira vez, os comandados de Dorival Júnior venceram pela quarta vez seguida. Com isso, o Peixe chegou aos 67 pontos, manteve-se em segundo lugar e segue encostado no Palmeiras, que encara o Atlético-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Vitória, por sua vez, estacionou nos 39 pontos e não conseguiu fugir da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Santos pega o Cruzeiro, no Mineirão, neste domingo, às 17h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Vitória recebe o Figueirense em duelo de desesperados, no Barradão.

