Santos é dominado pelo Atlético-PR, mas marca no fim e avança na Libertadores

Gazeta Esportiva – Parece repetitivo escrever que o futebol não é uma ciência exata. Porém, o duelo entre Santos e Atlético-PR, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, apenas expõe como esse é um esporte inexplicável. Completamente dominado dentro de seu estádio, o time comandado por Levir Culpi foi posto ‘na roda’ e viu o Furacão pressionar, parando em Vanderlei, Veríssimo e na trave. E quando a pressão atleticana parecia que daria resultado, foi o alvinegro que marcou com Bruno Henrique, na reta final do segundo tempo, e confirmou a classificação para as quartas de final da Libertadores.

Com a vaga garantida, o Peixe agora se prepara para encarar o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da competição continental. Porém, como o embate só acontecerá em setembro, a equipe comandada por Levir Culpi precisa ‘virar a chavinha’ e pensar no Campeonato Brasileiro, já que pega o Fluminense na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu.

O Furacão, por sua vez, esquece de vez a Libertadores e mira suas forças apenas na luta para chegar no G6 do Brasileirão. No próximo domingo, o time paranaense recebe o Bahia, às 19h, pela 20ª rodada do torneio nacional.

Furacão domina, mas Vanderlei salva

O jogo começou truncado na Vila Belmiro, como uma decisão de Libertadores. Precisando reverter a vantagem, o Atlético-PR demonstrou mais ímpeto no início e teve a primeira boa chegada do duelo. Aos 9 minutos, Nikão driblou Victor Ferraz no lado esquerdo e bateu. A bola desviou na zaga e assustou Vanderlei.

No lance seguinte, Nikão avançou novamente pela esquerda e cruzou na área. David Braz furou ao tentar afastar, mas o camisa 1 do Peixe salvou.

As duas chegadas atleticanas ‘acordaram’ o Santos, que respondeu na sequência, quando Bruno Henrique recebeu de Ricardo Oliveira e bateu de longe, passando perto do travessão de Weverton.

Porém, após a primeira chance desperdiçada, o alvinegro recuou e entregou a bola para o Furacão, esperando por um contra-ataque. O time de Curitiba, por sua vez, passou a dominar as ações e só não abriu o placar porque o Peixe tinha Vanderlei embaixo da trave.

Mostrando nenhum abatimento por ficar fora da lista de convocados da Seleção Brasileira, o goleiro santista fez três grandes defesas em um minuto e salvou o Santos novamente na Vila.

A pressão atleticana continuou. Aproveitando-se da fragilidade no meio-campo santista com Yuri e Alison, a equipe comandada por Fabiano Soares botou o Peixe ‘na roda’. Aos 37 minutos, Jonathan avançou com facilidade pelo lado direito e cruzou para o meio da área. Sidcley, completamente sozinho, bateu no meio do gol. Porém, se Vanderlei estava vendido no lance, foi a vez de Lucas Veríssimo colocar o peito na bola, em cima da linha, e livrar o alvinegro de ir para o intervalo em desvantagem no marcador.

Atlético-PR amassa, mas Bruno Henrique garante

Mesmo com a entrada de Jean Mota na vaga de Yuri, o segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro: com o Atlético-PR dominando completamente o Santos dentro da Vila. Aos 13 minutos, Jonathan cruzou para Ribamar, mas Lucas Veríssimo dividiu com o atacante e afastou o perigo.

Dois minutos depois, porém, o Peixe finalmente assustou o goleiro Weverton. Após lindo lançamento de Jean Mota, Veríssimo desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave esquerda do arqueiro atleticano.

A chance desperdiçada pelo alvinegro não diminuiu o ímpeto do Furacão, que seguiu dominando e pressionando em plena Vila Belmiro. Aos 26 minutos, Sidcley mandou de fora da área e obrigou Vanderlei a fazer mais uma boa defesa.

No lance seguinte, quem salvou o Santos foi a trave. Após cruzamento de Nikão, Jonathan apareceu livre na área e cabeceou na trave. Logo depois, Sidcley também avançou sem marcação e só parou em Vanderlei.

Porém, mesmo sendo completamente amassado na Vila, o Peixe conseguiu encaixar o tão esperado contra-ataque e matou o confronto. Aos 32 minutos, Lucas Lima lançou para Ricardo Oliveira na direita. O atacante cruzou na medida para Bruno Henrique apenas escorar e decretar a classificação santista na Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 ATLÉTICO-PR

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 10 de agosto de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Mauro Viglian (ARG)

Assistentes: Diego Bonda e Gabriel Chade (ARG)

Público: 12.360

Renda: R$ 622.995,00

Cartões amarelos: ATLÉTICO-PR: Guilherme.

GOL:

SANTOS: Bruno Henrique, aos 32 do 2ºT;

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison (Daniel Guedes), Yuri (Jean Mota) e Lucas Lima; Copete (Thiago Ribeiro), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Rossetto (Bruno Guimarães), Lucho e Nikão, Sidcley (Pablo) e Guilherme; Ribamar (Ederson).

Técnico: Fabiano Soares

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...