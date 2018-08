Santos é punido pela Conmebol por escalação irregular de Sánchez e ‘perde’ jogo por 3 a 0

Sánchez fez Santos se complicar nas oitavas de final da Libertadores Foto: JUAN MABROMATA / AFP– Conmebol decidiu punir o Santos, nesta terça-feira, por conta da escalação do volante uruguaio Carlos Sánchez na partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Independiente, na Argentina. Segundo a avaliação da Conmebol, que recebeu uma denúncia do clube argentino, Sánchez estava suspenso.

A decisão da Conmebol foi de dar a vitória de 3 a 0 para o clube argentino na partida que terminou com o placar de 0 a 0, em Avellaneda. Nesta terça-feira, no jogo de volta, no Pacaembu, o Peixe precisará vencer por 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Caso leve um gol, precisará fazer 5 a 1 para se classificar.

Vale ressaltar que Carlos Sánchez não poderá estar em campo pois precisará cumprir a suspensão.

