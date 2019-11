Santos goleia o Botafogo na Vila Belmiro com show de Marinho e Soteldo

O Santos venceu o Botafogo por 4 a 1 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Soteldo (2), Eduardo Sasha e Marinho. Os cariocas fizeram o de honra com Igor Cássio.

O Peixe contou com alto nível de Soteldo e Marinho para construir a goleada. O camisa 10 fez dois gols, enquanto o dono do “mini míssil” anotou um e deu uma assistência.

Com a vitória, o Alvinegro da Vila segue na terceira colocação do Brasileirão, agora com 58 pontos, a cinco do Palmeiras e a 13 de distância para o líder Flamengo. Ameaçado pelo rebaixamento, o Fogão é o 14º, com 33.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Avaí, quarta-feira, em Florianópolis. O Botafogo receberá o Flamengo na quinta, no Engenhão.

O Santos começou a partida on fire. O Botafogo foi acuado logo nas primeiras ações do Peixe e o gol não demorou a sair. Carlos Sánchez cobrou escanteio, Lucas Veríssimo escorou e Eduardo Sasha apareceu no segundo pau para abrir o placar no segundo minuto de jogo.

O Alvinegro seguiu em cima do Botafogo e Marinho marcou o segundo, em mais um gol de fora da área. O atacante fez seu primeiro diante dos cariocas, no primeiro turno, também da intermediária ofensiva.

O Santos diminuiu o ritmo após ampliar e o Fogão, aos poucos, equilibrou. As melhores jogadas foram criadas pelo alto. E foi assim que Igor Cássio marcou aos 33, depois de saída ruim de Everson em escanteio.

O Peixe “acordou” e criou chances com Evandro e Eduardo Sasha, mas parou em Gatito. 2 a 1 no intervalo.

SEGUNDO TEMPO

O Santos voltou para a etapa final como começou a inicial. Aos 5, Soteldo cruzou e Marinho quase fez. No minuto 8, Marinho fez fila e chutou forte. Gatito defendeu essa finalização e também o rebote de Soteldo.

O Botafogo voltou a assustar quando o placar marcava 21. Jobson errou, João Paulo roubou e chutou para Everson espalmar. Jorge fez corte providencial no rebote. E aí brilhou a estrela de Soteldo.

O camisa 10 aproveitou passe de Marinho no contra-ataque e fez o terceiro. Um minuto depois, recebeu pela esquerda, driblou e fez um golaço no ângulo de Gatito. 4 a 1. O venezuelano ainda acertou a trave aos 27.

Os dois gols em dois minutos acabaram com qualquer chance do Botafogo. O Santos seguiu em cima e poderia ter feito ainda mais. Vitória merecida dos donos da casa.

FonteGazeta Esportiva (foto: assessoria)03/11/2019 20:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...