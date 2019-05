Santos não joga bem e só empata com o CSA em Maceió

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press – O Santos não jogou bem e empatou em 0 a 0 com o CSA na tarde deste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não demonstrou a intensidade habitual e teve muita dificuldade para criar chances diante da retranca do CSA em casa.

Com o resultado, o Alvinegro perdeu o 100% de aproveitamento, mas segue por ora na terceira colocação, com sete pontos. O CSA, ainda sem vencer no Brasileirão, agora tem dois pontos e está 16º lugar.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Vasco, domingo, no Pacaembu. No mesmo dia, o CSA visitará o Avaí.

É difícil escrever sobre o primeiro tempo de CSA x Santos. O resumo é o seguinte: Peixe inteiro no campo de ataque, até com os zagueiros, mas sem ser criativo.

O Peixe, com intensidade abaixo do habitual, só foi incisivo uma vez. Rodrygo bateu, Jordi espalmou. No rebote, da entrada da área, Jorge acertou a trave, aos 34 minutos.

O CSA só conseguiu um contra-ataque, na velocidade de Apodi. O lateral-direito atravessou o campo e bateu cruzado – Vanderlei espalmou no minuto 25.

O ZERO SE MANTÉM

O Santos voltou mais ligado para o segundo tempo, mas ainda com dificuldade para abrir espaços contra a retranca do CSA.

Aos 15, Sampaoli foi para o tudo ou nada. Tirou Cueva e Lucas Veríssimo para as entradas de Soteldo e Jean Mota, desfazendo a linha de três zagueiros e abrindo o time.

No minuto 19, Jean Mota teve a primeira boa participação em chute forte da entrada da área, para defesa segura de Jordi. Aos 28, Soteldo cruzou bem para Derlis, mas Gerson travou na hora certa.

Melhor em campo, o Santos ficou perto do gol novamente aos 31, quando Jorge cruzou no segundo pau para Rodrygo finalizar e Jordi defender de novo. No rebote, Derlis foi novamente travado.

No minuto 33, um susto. Didira encontrou Victor Paraiba sozinho na área depois de falha de Gustavo Henrique. O meio-campista driblou Vanderlei, mas chutou na rede pelo lado de fora. E aos 41, Paraíba recebeu sozinho de novo, mas dessa vez o goleiro santista saiu bem para defender.

Nos minutos finais, o Santos buscou a pressão, mas não conseguiu abrir o placar. Soteldo, aos 46, esteve perto em chute da entrada da área. O CSA seguiu se defendendo bem e garantiu mais um empate.

