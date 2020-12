Santos perde para o Vasco em São Januário

Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria) Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O resultado deixou o Santos com 38 pontos, na oitava colocação na tabela de classificação. O Vasco foi a 28 pontos, com um jogo a menos, mas segue na zona de rebaixamento.

Carlinhos, que completou cruzamento de Léo Matos, aos oito minutos do primeiro tempo, em contra-ataque fatal dos mandantes, marcou o único gol do jogo.

Depois de garantir vaga às semifinais da Copa Libertadores da América, Cuca colocou Marinho e Soteldo apenas no segundo tempo do duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos sentiu falta de seus principais jogadores e acabou derrotado pelo Vasco da Gama por 1 a 0, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo.

