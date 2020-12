Santos só empata com o Ceará e vê G-6 do Brasileirão mais distante

O Santos só empatou em 1 a 1 com o Ceará na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu o placar com Marinho. O Ceará empatou ainda no primeiro tempo com Samuel Xavier.

O empate distancia o Peixe do G-6 e representa a quarta partida sem vitória no Brasileirão. O clube da Baixada Santista é o oitavo, com 39 pontos, três a menos que o Grêmio, o sexto colocado e com um jogo a menos. O Vozão é o 10º, com 36.

O Santos começou melhor, mas perdeu intensidade após abrir o placar. No segundo tempo, o Peixe voltou melhor, porém, parou no goleiro Fernando Prass e na trave. O Alvinegro ainda teve um gol anulado de Arthur Gomes, por toque no braço, aos 37 minutos.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Boca Juniors (ARG), dia 6 de janeiro, em Buenos Aires, pela ida da semifinal da Libertadores da América. O Ceará enfrentará o Internacional, dia 6, no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileiro.

O Santos começou melhor na Vila Belmiro e não demorou a abrir o placar. Marinho, sempre ele, fez o primeiro gol aos 10 minutos. Ele começou a jogada, forçou o erro de Fernando Sobral e a bola passou por Soteldo até a assistência de Diego Pituca.

Após o gol, o Peixe diminuiu o ritmo e viu o Ceará melhorar. Os visitantes foram ganhando campo e assustando o goleiro John, até que o empate chegou com Samuel Xavier, no minuto 36. Cléber cabeceou e o lateral-direito marcou no rebote.

Os minutos finais foram de uma partida franca, com ataques para os dois lados. Aos 45, Vina arrancou com liberdade e finalizou para grande defesa de John. A virada ficou por pouco.

O Santos voltou melhor para a etapa final. Sem espaço pelo meio, apostou nas jogadas pelo lado do campo e fez muitos cruzamentos. Em dois deles, o desempate quase saiu.

No minuto 35, Marinho bateu forte e Fernando Prass defendeu. A bola subiu e ainda tocou no travessão antes de sair para escanteio. Pouco tempo depois, Marinho cobrou escanteio fechado e Arthur Gomes, na pequena área, tocou com a cabeça (e com o braço) para o gol. Lance anulado com auxílio do VAR.

Nos minutos finais, o Santos se lançou ao ataque e tentou como deu. Mas o empate permaneceu no placar da Vila Belmiro.

Foto:Redação Só Notícias (foto: assessoria)27/12/2020 20:15

