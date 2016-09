Santos vence o Mixto por 11 a 0 pela Copa do Brasil feminina

Os gols da vitória da equipe santista foram marcados por Ketlen (4 vezes), Erikinha (2), Sole Jaimes (2) Suzane, Auinã e Cida. A partida foi realizada, ontem à noite, na Arena Pantanal. Este foi o segundo confronto entre os dois clubes pela primeira fase da competição. Com o resultado, a equipe mato-grossense está eliminada.

No primeiro jogo entre as duas equipes, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, em Santos, as santistas venceram a equipe mixtense por 10 a 0. Com o placar elástico, a equipe paulista já tinha praticamente eliminado a equipe da capital de Mato Grosso.

Fonte: Redação Só Notícias

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...