Santos vence The Strongest e lidera na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Sergi Barzaghi/Gazeta Press/arquivo) – Após cinco anos, a Vila Belmiro voltou a viver um clima de Copa Libertadores nesta quinta-feira. Empurrado pela sua torcida, o Santos perdeu um caminhão de gols, mas contou com a estrela do ‘vovôs’ Renato e Ricardo Oliveira para bater o The Strongest por 2 a 0 e conquistar sua primeira vitória nesta edição do torneio continental. Com 37 e 36 anos, respectivamente, o volante e o centroavante marcaram os gols que decretaram a vitória santista diante dos bolivianos.

Com a vitória, o Santos chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do grupo 2 da Libertadores. Já o The Strongest é o segundo, com três. A equipe boliviana, porém, está empatada com o Santa Fe. O Sporting Cristal, do Peru, é o último da chave, com apenas um ponto.

Agora, o Peixe esquece a Libertadores e foca na recuperação no Campeonato Paulista. No próximo domingo, o alvinegro recebe o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Estadual.

Pela Liberta, os comandados de Dorival Júnior voltam a campo somente no final de abril, quando visitam o Santa Fe, na Colômbia.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

