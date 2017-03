São Bento 0 x 2 Santos: Santos é superior e volta a vencer no Paulista

O Santos somou três pontos importantes na noite desta quarta-feira (22), com a vitória por 2 a 0 sobre o São Bento, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chegou aos 16 pontos, e com a derrota do Mirassol por 1 a 0 para o Palmeiras, e o empate da Ponte Preta com o Santo André, subiu de terceiro para líder do Grupo D.

Mesmo jogando fora de casa, o time de Dorival não teve dificuldades de dominar a partida e quase não foi ameaçado pelo São Bento, que adotou uma postura defensiva em campo. No primeiro tempo, apesar da posse de bola, o Santos não levou muito perigo nas suas finalizações, com a principal sendo a tentativa de Kayke aos 10 minutos.

Já na volta do intervalo, o Peixe foi avassalador e em menos de 15 minutos construiu o placar do jogo. O primeiro gol, aos cinco, em uma jogada trabalhada, Victor Ferraz tocou no Lucas Lima, e o meia para Vitor Bueno, que mandou para o fundo das redes.

Pouco depois, aos 13, o São Bento vacilou na saída de bola, Kayke aproveitou, se livrou da marcação e tocou para Lucas Lima na área. O meia, que já tinha dado assistência para o primeiro gol não desperdiçou e ampliou o placar.

Fonte: MSN.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

