São Félix do Xingu-Mulher é morta a tiros por ex-companheiro em bar

Mulher é morta a tiros por ex-companheiro em bar no interior do Pará

Vítima teria sido assassinada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. (Foto: Reprodução)

Milena Ferreira foi assassinada na noite do último domingo (19), dentro do banheiro de um bar no município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. O autor do crime foi o ex-companheiro da jovem, Silvino Marcieel, segundo a Polícia Civil.

Segundo testemunhas, a vítima foi executada com pelo menos três tiros dentro do banheiro pelo ex-companheiro, que fugiu após o crime. Milena morreu no local.

Milena havia terminado o relacionamento com o suspeito na última terça-feira (14). Inconformado com o término, o ex-companheiro passou a ameaçar a vítima.

“Uma testemunha está sendo ouvida neste momento na Delegacia”, disse a PC.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o ocorrido.

