São Felix do Xingu-Mulheres que assaltaram banco são presas

Investigações da Polícia Civil resultou em prisão, identificação e morte de envolvidos no assalto a agencia do Banco do Brasil, na cidade de São Felix do Xingu, na semana passada. Duas mulheres foram presas durante uma operação que tinha como objetivo prender os acusados de envolvimento no assalto. Sandra Lúcia Domingues, 41 anos, natural da cidade da cidade de Conselheiro Pena-MG, foi presa juntamente com Nayana Cris da Costa, 29 anos, vulgo ‘’Neguinha’’ natural da cidade de Londrina-PR, acusadas de envolvimento com a quadrilha que executou o assalto na modalidade vapor em São Felix do Xingu na última sexta, dia 2.

As prisões foram realizadas pelas polícias da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado-DRCO e agentes das Superintendências Regionais de Polícia Civil do Alto Xingu, Redenção e Parauapebas.

Nayana Cris da Costa Silva, foi presa na cidade de Conceição do Araguaia, quando tentava sair do Estado com parte do armamento utilizado no assalto. A prisão da acusada, contribuiu para a prisão de Sandra Lúcia Domingues, na cidade de Parauapebas, que foi apontada pela companheira de crime como aquela que prestou apoio logístico pra quadrilha.

Segundo o delegado Miranda, o líder do bando, Raimundo Nonato Inácio Valdivino, foi morto quando reagiu a abordagem da equipe do DRCO, que revidaram aos disparos do líder que tombou sem vida. Na operação policial foi apreendido um fuzil AK 47, uma escopeta calibre 12, duas pistolas e dois revólveres sendo um deles da empresa Prosegur, além da quantia de R$14 mil, valores que já se encontravam em envelopes bancários para serem depositados.

As diligências continuam a fim de identificar, localizar e prender os demais integrantes da associação criminosa. Policiais militares também participaram da operação que foi uma resposta imediata da polícia contra a onda de violência praticado por assaltantes de bancos nos últimos dias na região do sul do Pará.

(Dinho Santos/Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

