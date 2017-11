São Félix do Xingu -Polícia divulga foto de homem que matou ex-esposa dentro da Igreja Universal

A Polícia divulgou neste sábado, 11, a foto de Geraldino Vieira Batista, que espancou sua ex-esposa, Fabiana Alexandre da Silva, até a morte dentro de uma igreja do município de São Félix do Xingu, no sudeste paraense. Segundo a Polícia Civil, Ele utilizou uma barra de ferro para efetuar o crime.

O caso ocorreu na quarta-feira (8), por volta das 20h30, quando Fabiana Alexandre da Silva, de 32 anos, estava em uma Igreja Universal no Setor Planalto, participando do culto, quando o ex-companheiro, Geraldino Vieira Batista, de 34 anos, entrou no local e começou a espancar a mulher com uma barra de ferro, fugindo em seguida.

Ela ainda chegou a ser socorrida por testemunhas, mas morreu antes de chegar em uma unidade de saúde. De acordo com as informações levantadas pela polícia, Geraldino não aceitava o fim do relacionamento e por isso realizou o crime. Um pedido de prisão preventiva foi requerido à Justiça. Ele permanece foragido.

Um dia antes, outro homicídio chocou o município, quando o advogado Mário Pinto foi executado com três tiros enquanto ia buscar a esposa no trabalho.

