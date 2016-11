São Paulo cede empate par o Grêmio e tem chance remota da vaga na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/arquivo) – Em sua despedida do Morumbi no ano, o São Paulo decepcionou os quase 22 mil torcedores que assistiram à partida contra o Grêmio, realizada na noite desta quinta-feira e válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Livre do fantasma do rebaixamento e sonhando com uma remota chance de disputar a Copa Libertadores da América 2018, o Tricolor paulista apenas empatou com a equipe gaúcha por 1 a 1 e viu a vaga à competição continental ficar ainda mais distante.

O duelo teve cada time dominando uma etapa. Na primeira, o São Paulo sufocou o Grêmio e abriu o placar logo aos 11 minutos, quando o atacante argentino Andres Chavez percebeu o goleiro Marcelo Grohe adiantado e tocou por cima, marcando um golaço. Na segunda, a maestria de Douglas resolveu para a agremiação de Porto Alegre deixar tudo igual. Aos 21, o meia deu lindo passe para Ramiro bater sem chances para Denis, dando números finais ao confronto.

Ao final do confronto, o técnico Ricardo Gomes foi hostilizado pela torcida são-paulina e ouviu gritos de “burro”. Os jogadores também não ficaram imunes às críticas e foram vaiados na saída para os vestiários. Isso porque os torcedores não estão satisfeitos com a instabilidade da equipe na temporada, em que não levou nenhum título e deve ficar sem a vaga à Libertadores do ano que vem.

Com o resultado, o clube do Morumbi chega aos 46 pontos, seis a menos que o Atlético-PR, primeira equipe dentro do G6 do torneio nacional. O Grêmio, por sua vez, chega aos 50, segue na briga por um lugar na zona de classificação à Copa Libertadores – os gaúchos ainda podem conquistar a vaga com o título da Copa do Brasil, da qual está na final.

Com o resultado, o Tricolor paulista, que poucos meses atrás lutava contra o rebaixamento, entrou de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América 2017. Agora, o time comandado por Ricardo Gomes soma 48 pontos, apenas quatro a menos que o Atlético-PR, primeira equipe dentro do G6 da competição, que chega à sua antepenúltima rodada.

A três jogos das férias, o São Paulo tem a Chapecoense como próximo adversário. Os comandados de Ricardo Gomes visitam o time catarinense, neste domingo, às 19h30 (de Brasília). O Tricolor tem ainda um jogo a ser feito na condição de mandante, mas ele será disputado no Pacaembu em função de o Morumbi estar reservado para um show no dia 4 de dezembro, data da partida contra o Santa Cruz. Já o Grêmio mandará os reservas para encarar o lanterna América-MG, às 17 horas do domingo.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...