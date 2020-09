São Paulo empata com o River Plate no Morumbi com dois gols contra

Nesta quinta-feira, o São Paulo empatou por 2 a 2 com o River Plate em partida muito movimentada no Morumbi, válida pela terceira rodada do grupo D da Libertadores.

Mesmo sem jogar há seis meses, os argentinos conseguiram um bom resultado no Morumbi. Os dois gols do Tricolor foram marcados por jogadores adversários, já que Enzo Pérez e Angileri mandaram contra a própria meta, enquanto Borré e Álvarez fizeram para o River.

O Tricolor iniciou melhor em campo e, após Hernanes levar perigo em chute de fora da área, conseguiu abrir o placar após bela jogada coletiva. Reinaldo finalizou, a bola desviou em Enzo Pérez e morreu nas redes. Com a desvantagem, o River Plate acordou e passou a pressionar o Tricolor. O gol de empate saiu aos 18 minutos, com os argentinos envolvendo facilmente a defesa do São Paulo.

Mesmo cansado no segundo tempo, o River Plate conseguiu chegar ao seu segundo gol, com Álvarez finalizando com liberdade dentro da área. No entanto, logo em seguida, Reinaldo foi a linha de fundo, cruzou para área e contou com desvio de Angileri contra o próprio patrimônio.

Com o empate, o São Paulo chegou aos quatro pontos, na terceira colocação do grupo D. Na próxima rodada, o time visita a LDU, no Equador, na terça-feira que vem, às 21h30. Enquanto isso, o River Plate foi aos mesmos quatro pontos, na segunda posição da chave, com um maior saldo de gols. O próximo compromisso da equipe é contra o Binacional, no Peru, na terça-feira, às 21h30.

O jogo – Depois de cinco minutos com poucas emoções, o São Paulo foi o primeiro a assustar no Morumbi, com Hernanes. O camisa 15 recebeu passe de Pablo e arriscou chute de esquerda de fora da área, exigindo defesa de Armani no canto. O Tricolor permaneceu no ataque e conseguiu abrir o placar aos nove minutos. Após boa jogada trabalhada, Igor Vinícius cruzou para dentro da área e Reinaldo finalizou de primeira. A bola desviou em Enzo Pérez e morreu na rede.

Depois de sofrer o gol, o River Plate partiu para o ataque e Volpi fez sua primeira intervenção no jogo. Álvarez recebeu pela direita e, de fora da área, arriscou forte, parando em defesa do goleiro do São Paulo. Na sequência, os argentinos chegaram ao gol de empate. Em bela troca de passes, os visitantes chegaram com facilidade dentro da área do Tricolor. Álvarez recebeu de Matías Suárez e cruzou rasteiro para Borré, que finalizou e deixou tudo igual.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda conseguiu levar perigo em finalização de Hernanes. O meia aproveitou sobra na entrada da área, engatilhou o chute de esquerda e a bola passou rente à trave.

Na etapa final, a bola rolou com menor intensidade do que nos 45 minutos iniciais. A primeira chance veio com Igor Gomes, que recebeu cruzamento rasteiro de Igor Vinícius e, de fora da área, chutou colocado à esquerda do gol. Com o River Plate cansado pela falta de ritmo de jogo, o Tricolor passou a ter mais posse, mas sem conseguir machucar o adversário. Em uma grande oportunidade, Pablo fez o pivô para Igor Vinícius que, de frente para Armani, optou por um passe ao invés de finalizar.

Na primeira chegada do River Plate no segundo tempo, o time chegou à virada. Após sobra de bola dentro da área, Quarta serviu Álvarez dentro da área e finalizou forte, por cima de Volpi para marcar. No entanto, três minutos depois, o São Paulo conseguiu igualar o placar. Reinaldo invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. Angileri tentou fazer o corte e mandou contra a sua própria meta.

São Paulo empata com o River Plate no Morumbi com dois gols contra

Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)

