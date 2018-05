São Paulo empata com Palmeiras no fim e passa para final da Copa do Brasil Sub-20

Após jogo realizado em Itu, Tricolor busca tricampeonato da competição; adversário sai na quinta.

o São Paulo empatou com o Palmeiras em 1 a 1 na noite desta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, e se classificou para a final da Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor tinha a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida, há uma semana, por 1 a 0.

Os dois gols foram marcados de cabeça, no segundo tempo. Aos 6 minutos, o Verdão saiu na frente com Léo Passos. Aos 39, Geovane empatou a partida.

O São Paulo busca o tricampeonato da competição, já conquistada em 2015 e 2016.

O Tricolor do técnico Orlando Ribeiro jogou com Júnior; Caio, Walce, Rodrigo e Weverson; Diego, Luan (Tuta) e Igor Gomes; Helinho (Danilo), Toró (Geovane) e Gabriel Novaes (Rafael).

Comandado por Wesley Carvalho, o Verdão foi a campo com Magrão; Matheus Rocha, Vitão (Helder), Patrick e Lucas Esteves; Gabriel Furtado (Gabriel Menino), Matheus Neris (Alan) e Yan (Patrick de Paula); Fernando (Guilherme Vieira), Léo Passos (Airton) e Papagaio.

O adversário do São Paulo na final sai na próxima quinta-feira. Às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, com transmissão exclusiva do SporTV, Botafogo e Corinthians fazem o jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil Sub-20.

Na ida, em Bragança Paulista, o Timão venceu por 2 a 0. Por isso, no Rio, pode até perder por um gol de diferença para ser finalista.



Por GloboEsporte.com, São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...