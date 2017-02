São Paulo encaminha empréstimo de volante a time dos Estados Unidos

O São Paulo tem tudo encaminhado para emprestar o volante Artur ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O Tricolor praticamente definiu o acordo e aguarda a assinatura do contrato, possivelmente nesta terça-feira, para fechar a negociação.

O jogador de 20 anos será transferido por um ano, com opção de compra fixada. O clube do Morumbi é dono de 70% dos direitos e receberá uma compensação financeira, de valor não revelado.

Artur tem contrato até julho de 2020 com o São Paulo. O volante tem quatro jogos pelo profissional, sendo três como titular e foi promovido por Edgardo Bauza. O atleta anos passou por Bahia e Juventus de Jaraguá (SC) antes de terminar sua formação no Tricolor.

Seu provável novo clube, o Columbus Crew, fez a pré-temporada em Cotia e, no fim de janeiro, foi derrotado por 7 a 0 em jogo-treino diante dos comandados de Rogério Ceni.

Prestes a definir o futuro de Artur, o São Paulo tem outras situações pendentes no elenco. Pedro, Kal e Robson treinam em horários alternativos no CT da Barra Funda. Daniel, que renovou até o fim de 2018, está perto do Coritiba.

Até agora, o São Paulo acertou dez empréstimos: o goleiro Léo no Paraná, o lateral-direito Auro no América-MG, o zagueiro Iago Maidana no São Bernardo, o volante Banguelê e o zagueiro Tormena no Novorizontino, os laterais-esquerdos Matheus Reis no Bahia, Reinaldo na Chapecoense e Carlinhos no Internacional, o atacante Ytalo no Audax e o centroavante Gabriel Rodrigues no Ventforet Kofu (JAP).

Fonte: Globo Esporte.

