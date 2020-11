São Paulo faz último treino nas Laranjeiras e do Rio vai direto para Fortaleza

O técnico Fernando Diniz comandou na manhã desta sexta-feira o último dos dois treinamentos que o São Paulo realizou no Rio de Janeiro após a vitória sobre o Flamengo pela Copa do Brasil. Usando as instalações das Laranjeiras, local que serviu por muito tempo como CT do Fluminense, o Tricolor realizou os últimos ajustes para encarar o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Após a atividade no histórico estádio do Fluminense, o elenco do São Paulo embarcou para a capital cearense, onde neste sábado, às 19h (de Brasília), tem mais um importante duelo pelo Campeonato Brasileiro. Dependendo da combinação de resultados, o Tricolor pode igualar em pontos o atual líder da competição, o Internacional, mesmo com três jogos a menos.

Para essa partida, Fernando Diniz não contará com Luan, que vai cumprir suspensão por receber o terceiro cartão amarelo na última rodada. Como Tchê Tchê está infectado pelo novo coronavírus, não há jogadores de ofício para a função de primeiro volante disponíveis. Desta forma, o São Paulo enfrentará o Fortaleza com uma improvisação no meio-campo.

Além de Luan e Tchê Tchê, o São Paulo tem mais alguns desfalques para essa partida. Arboleda está na seleção equatoriana, Paulinho Boia sofreu um estiramento na perna direita, Walce e Lucas Perri se recuperam de cirurgias no joelho, Rojas está em processo de transição e Liziero se recupera de uma cirurgia no tornozelo.

A tendência é que Diego Costa, que já atuou como volante nas categorias de base, substitua Luan contra o Fortaleza. Sem indícios de que irá poupar já pensando no jogo de volta das quartas de final da Copa do brasil, Fernando Diniz deverá colocar em campo Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Léo e Reinaldo; Diego Costa, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Por: Gazeta Esportiva

Foto: Érico Leonan/saopaulofc.net

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...