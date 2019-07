São Paulo goleia a Chapecoense no Brasileirão

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O São Paulo está novamente na briga pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o time comandado pelo técnico Cuca recebeu a Chapecoense, no estádio do Morumbi, e, apesar do primeiro tempo ruim, conseguiu sair de campo com a missão cumprida, vencendo o jogo por 4 a 0, graças aos gols de Antony, Toró, Raniel e Vitor Bueno, somando três pontos e saltando da 12ª para a quinta colocação na tabela.

Fechando a 11ª rodada do Brasileirão, o Tricolor entrou em campo ciente do que precisava fazer. Os resultados do fim de semana foram bastante favoráveis ao time, que não desperdiçou a oportunidade de voltar à disputa no topo da tabela muito por conta das mexidas de Cuca no intervalo. Após oito jogos, o São Paulo, enfim, voltou a conquistar um resultado positivo na temporada.

Mais uma vez apagado, Pato deu lugar a Toró, responsável por marcar o segundo gol da partida com um lindo chute de fora da área, colocado. Já Everton, que substituiu Luan, foi quem deu o passe para Antony abrir o placar.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando enfrenta o Fluminense, no Maracanã. Já a Chapecoense, na zona de rebaixamento, terá de correr atrás do prejuízo no domingo, contra o Bahia, na Arena Condá.

