São Paulo goleia a LDU na Libertadores e assume vice-liderança do grupo

O São Paulo se redimiu da derrota na estreia da Copa Libertadores nesta quarta-feira. Recebendo a LDU no Morumbi, pela 2ª rodada do Grupo D, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz fez jus à grande festa da torcida na chegada da delegação ao estádio e não tomou conhecimento dos rivais equatorianos, saindo de campo com a importantíssima vitória por 3 a 0, gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes.

Com o resultado, o São Paulo assumiu a vice-liderança da chave, com três pontos, ultrapassando a LDU no saldo de gols ( 2 contra 0). O River Plate é o líder, com os mesmos três pontos, mas com cinco gols de saldo graças à goleada por 8 a 0 sobre o Binacional, em Buenos Aires.

Agora, o próximo desafio do Tricolor acontece no sábado, contra o Santos, às 19h (de Brasília), novamente no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Depois, na terça-feira, o São Paulo volta a entrar em campo pela Libertadores, em confronto direto com o River Plate, mais uma vez em casa, às 21h30.

O jogo – O São Paulo começou a partida levando para campo e empolgação de seus torcedores. E logo aos 13 minutos a atmosfera extremamente favorável criada pelos tricolores deu resultado. Antony fez ótima jogada individual dentro da área e, ao tentar o passe, viu a bola bater no braço de Guerra. Reinaldo foi para a cobrança e não desperdiçou, batendo firme no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar.

Mal deu tempo para a LDU absorver o primeiro golpe, e o São Paulo fez questão de dar o segundo. No minuto seguinte ao gol de Reinaldo, os donos da casa ampliaram com Daniel Alves, que recebeu cruzamento na medida do lateral-esquerdo e, sozinho, precisou apenas completar para o fundo das redes, deixando o Tricolor em situação confortável ainda no início do jogo.

Aos 22 minutos, o São Paulo chegou ao terceiro gol com Alexandre Pato, que recebeu boa bola de Daniel Alves e estufou as redes, mas o árbitro marcou impedimento. Daí em diante, a LDU cresceu no jogo, até por necessidade de buscar o resultado, mas não criou nenhuma chance de gol trabalhada. Através de cruzamentos e arremates de longa distância, os visitantes até fizeram Tiago Volpi trabalhar, mas nada que colocasse em xeque a vantagem construída pelo Tricolor no primeiro tempo.

Segundo tempo

Logo no início da etapa complementar o São Paulo teve uma baixa importante. Aos 10 minutos, Tiago Volpi recebeu atendimento médico alegando sentir muitas dores na mão direita e pouco depois acabou sendo substituído por Lucas Perri. E quando muitos acharam que os donos da casa poderiam se prejudicar sem seu goleiro titular, Igor Gomes tratou de tranquilizar a todos. Aos 15 minutos, o meia apareceu dentro da área para completar o cruzamento rasteiro de Vitor Bueno e fazer o terceiro gol do Tricolor na partida.

E aos 19 minutos quase que a elástica vitória se transforma em goleada. Em cobrança de falta na intermediária, Vitor Bueno chamou a responsabilidade e bateu forte, mandando rente ao travessão de Gabbarini, mas foi dois minutos depois que o estádio comemorou como se fosse gol. Sornoza deu um soco em Daniel Alves, e o árbitro acabou expulsando o ex-jogador do Corinthians.

Nos minutos finais, já com Hernanes na vaga de Igor Gomes, o São Paulo teve outras três boas oportunidades de marcar o quarto gol. Na primeira, Hernanes recebeu na entrada da área e bateu cruzado, mas mandou para fora. Na segunda, Pablo saiu em velocidade, com o caminho livre para desencantar, mas acabou travado na hora “h” pelo zagueiro. E na terceira, Pato recebeu livre dentro da área e soltou a bomba, carimbando o travessão. Assim, coube aos comandados do técnico Fernando Diniz se contentarem com a importantíssima vitória por 3 a 0 sobre a LDU.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/arquivo)11/03/2020 22:29

