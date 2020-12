São Paulo perde chances incríveis e Grêmio sai na frente na semi da Copa do Brasil

O Grêmio saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time comandado por Renato Gaúcho recebeu o São Paulo, em Porto Alegre, e fez valer o “fator casa”, saindo de campo com a importantíssima vitória por 1 a 0, graças ao gol marcado por Diego Souza.

Após um primeiro tempo equilibrado, o time comandado por Fernando Diniz teve chances para abrir o placar no início da etapa complementar, mas Luciano e Brenner desperdiçaram as oportunidades na cara do gol. Sem conseguir aproveitar a superioridade em campo, o São Paulo acabou castigado em um gol marcado por acaso, após a bola ficar viva dentro da área.

Agora, o Tricolor paulista terá de reverter o resultado na próxima quarta-feira, quando disputa o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no Morumbi. Para avançar à final no tempo regulamentar, o São Paulo precisará vencer o adversário por dois gols de diferença.

O jogo – A partida começou bastante agitada. O São Paulo tomou as rédeas do jogo nos minutos iniciais, mas parava no forte sistema defensivo do Grêmio. O time de Renato Gaúcho, por sua vez, até abriu o placar logo aos nove minutos com Victor Ferraz, que completou o cruzamento da direita, mas Diego Souza, impedido, interferiu na jogada, embora não tenha tocado na bola, motivo suficiente para o árbitro anular o gol dos donos da casa.

Pouco depois, Daniel Alves por pouco não marcou um golaço após disputa de bola na entrada da área, batendo de voleio, mas mandando por cima do gol de Vanderlei. Mesmo o São Paulo mantendo a posse de bola na maior parte do tempo, o Grêmio seguia agredindo de forma eficiente. Aos 14, Pepê recebeu lançamento, tentou cabecear, mas não tocou na bola. Tiago Volpi, que estava bem posicionado, conseguiu fazer a defesa.

A tônica do primeiro tempo foi o equilíbrio, mas o Grêmio viu o rival crescer na partida após Geromel se lesionar depois de um chute perigoso de fora da área que quase encobriu Tiago Volpi. Sentindo a parte posterior da coxa, o capitão teve de dar lugar ao jovem Rodrigues. Sem o pilar da defesa em campo, o time comandado por Renato Gaúcho viu o São Paulo ter sua melhor chance do primeiro tempo. Aos 37, Gabriel Sara invadiu a área após excelente passe de Juanfran e bateu rasteiro, mas Vanderlei fez a defesa, garantindo o empate sem gols na primeira metade da partida.

O São Paulo voltou para o segundo tempo muito mais ligado que o Grêmio e só não abriu o placar logo no início da etapa complementar porque faltou capricho. Aos cinco minutos, o time comandado por Fernando Diniz fez excelente jogada, trocando passes rápidos, e Daniel Alves apareceu na linha de fundo para cruzar rasteiro, encontrando Brenner, que se esticou todo, mas não conseguiu completar para o fundo das redes.

Depois, aos 11 minutos, foi a vez de Luciano perdeu um gol inacreditável após nova troca de passes envolvente e mais uma assistência de Daniel Alves. O atacante saiu cara a cara com Vanderlei e bateu por cima do gol, levando as mãos à cabeça.

Mas, como diz o ditado, quem não faz, toma. Depois de duas chances incríveis, o São Paulo foi castigado aos 17 minutos. Ferreira fez boa jogada individual pela direita, invadiu a área e fez o cruzamento. Tiago Volpi tentou afastar, e a bola sobrou para Diego Souza, que completou, dentro da pequena área, para o fundo das redes, abrindo o placar para o Grêmio, que não vinha bem neste segundo tempo.

Daí em diante, o Tricolor gaúcho ainda teve a chance de ampliar o marcador com Jean Pyerre, que cobrou falta mandando rente ao segundo pau da meta defendida por Tiago Volpi. Mas, foi só. Com a vantagem, o Grêmio concentrou seus esforços na defesa. O São Paulo, por sua vez, foi com tudo para o ataque. Mais ofensivo com as substituições promovidas por Fernando Diniz, os visitantes ainda tiveram uma chance derradeira de empatar o jogo em cabeçada de Brenner, mas Vanderlei fez a defesa para garantir a importante vitória gremista.

Fonte:Gazeta Esportiva

